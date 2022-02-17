3д Анимацию урока

АнимацияЗакрыт2 заявки623 просмотра
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Нужно сделать 3Д интерактивную анимацию. Формат WebGl или подобное.

Нужно изобразить дерево среднего размера с пятью главными ветвями и много мелких (около 20).  Модель реагирует на "обрезку" с помощью клика. 

Пользователь кликает где хочет обрезать, обрезанные ветки падают. Затем пользователь кликает кнопку "Посмотреть что будет через год" и дерево оживает - начинает расти.  

Заинтересованным пришлю более подробное ТЗ

2 года назад
Valentin007
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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