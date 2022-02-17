3д Анимацию урока

Нужно сделать 3Д интерактивную анимацию. Формат WebGl или подобное.

Нужно изобразить дерево среднего размера с пятью главными ветвями и много мелких (около 20). Модель реагирует на "обрезку" с помощью клика.

Пользователь кликает где хочет обрезать, обрезанные ветки падают. Затем пользователь кликает кнопку "Посмотреть что будет через год" и дерево оживает - начинает расти.

Заинтересованным пришлю более подробное ТЗ