3д Анимацию урока

Всем привет, инди студии для проектной работы нужен Аниматор персонажей, так же будет + если вы умеете их создавать такая работа тоже имеется. Первым заданием будет создать анимацию гуманодиного персонажа с огромными руками. Нужно создать анимацию ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать 3Д интерактивную анимацию. Формат WebGl или подобное.
Нужно изобразить дерево среднего размера с пятью главными ветвями и много мелких (около 20). Модель реагирует на "обрезку" с помощью клика.
Пользователь кликает где хочет обрезать, обрезанные ветки падают. Затем пользователь кликает кнопку "Посмотреть что будет через год" и дерево оживает - начинает расти.
Заинтересованным пришлю более подробное ТЗ
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