Сделать анимированный промо-ролик для B2B аудитории

1+1=? Надо сейчас анимировать баннеры. В 450*450 анимировать рамку В 240*400 надо анимировать кнопку. Прошу сразу писать цену и срок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
BookBanket —сервис для банкетного менеджера, который упрощает работу на каждом этапе продажи и организации банкета. Задачи:
1. Подготовить анимированный промо-ролик для B2B аудитории.
2. Создать сценарий и отрисовку
3. Сделать озвучку ролика
Референсы: https://vimeo.com/157597768?from=outro-embed https://youtu.be/tSikG1QYIOQ
Рассматриваем кандидата с опытом c B2B роликами, анимированными роликами и с примерами готовых работ.
При отклике пришлите ссылку на своё портфолио, опишите про ваш опыт с B2B роликами и ссылкой примеры на ваши работы приближенные к нашему.
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