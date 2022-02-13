Сделать анимированный промо-ролик для B2B аудитории

BookBanket —сервис для банкетного менеджера, который упрощает работу на каждом этапе продажи и организации банкета. Задачи:

1. Подготовить анимированный промо-ролик для B2B аудитории.

2. Создать сценарий и отрисовку

3. Сделать озвучку ролика

Референсы: https://vimeo.com/157597768?from=outro-embed https://youtu.be/tSikG1QYIOQ

Рассматриваем кандидата с опытом c B2B роликами, анимированными роликами и с примерами готовых работ.

При отклике пришлите ссылку на своё портфолио, опишите про ваш опыт с B2B роликами и ссылкой примеры на ваши работы приближенные к нашему.