Необходимо создать 3д анимационный ролик с одним персонажем по моему сценарию, около минуты. Пример персонажа во вложении. Просьба указывать стоимость и сроки на изготовление

Сценарий:

Персонажи. Маша- главный герой

Маша бежит на беговой дорожке

- Маша подпрыгивает с беговой дорожки, интерьер превращается в комнату. Маша приземляется на диван

- Маша чувствует голод, берет телефон. - *Увеличивается телефон, разворот телефона*

- на экране телефона, появляются 3д объекты: здания ресторанов.

- Маша, нажимает на курьера сервиса доставки , и делает условный свайп к ресторану. Курьер на мопеде с рюкзаком, проезжает мимо ресторана, курьеру в рюкзак перелетают бургеры, от курьера в ресторан летят желтые монетки, курьер едет на мопеде и окружение меняется с условного экрана телефона на реальное, курьер продолжает ехать уже по городу.

в определенном моменте пока курьер едет по городу, происходит морфинг окружения и курьер оказывается у двери

- Курьер звонит в дверь и передает Маше ее заказ.

Маша забирает у курьера заказ и нечто олицетворяющее компенсацию стоимости заказа в деньгах и компенсацию стоимости заказа на участие в лото.

- Маша в комнате, вокруг Маши летают услуги и товары, Маша выбирает один из товаров, в него улетает компенсация, а сам товар улетают в Машу. Маша активирует то, что олицетворяет компенсацию на лото и оттуда появляется и летает округ нее лотерейный билет, она его хватает - цифры на лот. билете подсвечиваются золотым (типа выигрышный).

Коробка с призом вылетает из билета и становиться объемной, открывается, вместе с конфети из коробки вылетает Айфо). Маша подхватывает телефон и показывает лайк, подмигивает (параллельно происходит анимация логотипа)