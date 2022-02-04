Создание лампочки RGB DMX в UE4

Нужно создать персонажа и анимировать его Видео как сценарий https://drive.google.com/file/d/1xYL5V8cmQHWS0k86V6HJjr-s4LMifGtb/view?usp=sharing Чтобы не нарушать авторские права, нужно сделать анимацию 1 в 1 как в видео, только немного в другой стилистике. Элементы геймплея делать не нужно. Пример: https://pastenow.ru/88a6c8068427009d85fae27b2c3dd16e