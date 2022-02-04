Создать анимацию

Ищем разработчика анимац.баннеров для FB, Instagram. Темы игры, медицина, товары оплата сдельно либо помесячно баннеры нужны яркие привлекающие внимание. Текстовка на разных языках примеры приветствуются
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать персонажа и анимировать его
Видео как сценарий https://drive.google.com/file/d/1xYL5V8cmQHWS0k86V6HJjr-s4LMifGtb/view?usp=sharing
Чтобы не нарушать авторские права, нужно сделать анимацию 1 в 1 как в видео, только немного в другой стилистике. Элементы геймплея делать не нужно.
Пример: https://pastenow.ru/88a6c8068427009d85fae27b2c3dd16e
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