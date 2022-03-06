Explainer Video

$230
АнимацияЗавершен1 заявка85 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мы ищем человека который сделает похожее для новой программы. Видео будет размещено на главной странице сайта и также показано инвесторам на встречах.

Програма создана чтобы упростить жизнь фитнес тренерам. Нужно будет показать все функции программы и обьяснить как это поможет тренерам больше зарабатывать.

Текст мы сами напишем и примерно можем предоставить "сценарий".

2 года назад
dariazvtal
Дарья 
28 летУкраина
2 года в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
b_tomashevska
Богдана 
29 летУкраина
3 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
2 года назад
$230
14 дней
UAH
Богдана справилась с задачей и выполнила заказ после внесения правок.
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