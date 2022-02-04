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Проект в unreal engine 4
Создание матовой светодиодной RGB трубки, которая имеет 87 лампочек и является 261 каналами DMX.
Управление по DMX(ART-net) с софтом Matrix или jinx .
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