Создание анимированного ролика под ключ

Необходимо создать анимационный ролик под ключ, включая сценарий, анимацию и озвучку. Голос диктора должен быть согласован с заказчиком. Общая стилистика https://www.youtube.com/watch?v=E5EgtzgGkEQ. Персонажи, концепция, общий стиль и сценарий должен быть согласован с заказчиком.Текст для анимации:Впервые термин эмпатия появился в начале 20 века, с тех пор ему посвящено множество исследований и научных трудов. Интересно, что эмпатия помогает быть успешнее. Совместное исследование, проведенное учеными Денверского и Калифорнийского университетов, показало, что люди с пониженной эмпатией успешны, скорее, на словах, чем на деле. В тоже время, как те, кто склонен к эмпатии легче добиваются задуманного. Они лучше и эффективнее коммуницируют с людьми, лучше понимают своих клиентов, коллег и подчиненных Человек с развитой эмпатией способен убедить кого угодно в чем угодно, прежде всего потому, что находит ключ к каждому собеседнику. Эмпатия помогает предсказывать реакцию и действия других людей, предотвращать или эффективно разрешать конфликты Выделяют несколько видов эмпатии. Эмоциональная эмпатия – это способность переживать те же чувства и эмоции, что и другой человек. Она возникает еще в самом раннем возрасте. Наверняка Вы часто видели, что когда начинает плакать один ребенок, к нему вскоре присоединяются и остальные. И наоборот. Именно поэтому смех считается заразительным. Второй вид, это когнитивная эмпатия. Она больше основана не на чувствах, а на разуме. Это способность осознанно понять эмоциональное состояние другого человека и оказать ему необходимую поддержку. Последние исследования ученых говорят, что недостаток эмпатии может быть связан с серьезными психологическими расстройствами личности. И наоборот развитое чувство эмпатии тесно связано с радостью и счастьем. Оказание помощи другим улучшает плохое настроение и продлевает хорошее. Еще Чарльз Дарвин утверждал, что эмпатия необходима нам самим, чтобы жить в ладу со своей совестью.