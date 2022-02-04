Анимационные баннеры

Здравствуйте. Есть идея создать презентационный ролик для кадрового агентства. По стилистике примерно такой https://www.youtube.com/watch?v=4q_bncDCCWg Сценария как такового нет, есть понимание, что должно быть в нем...какие моменты надо рассказать. Длинтельность - около 1 минуты. От вас: - сценарий - текст - сам ролик Пишите пожалуйста ...