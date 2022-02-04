Анимационные баннеры

Для проекта в Инстаграм нужен сториз мейкер. Масштаб аккаунта - до 500 чел. Тематика - услуги по Китаю. Кого ищем - студент, желательно с опытом составления сториз. Технические знания и нюансы сферы не важны. Формат и оплата сотрудничества обсуждаем. Задачи: подобрать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем разработчика анимац.баннеров для FB, Instagram. Темы игры, медицина, товары
оплата сдельно либо помесячно
баннеры нужны яркие привлекающие внимание. Текстовка на разных языках
примеры приветствуются
- Похожие заказы
- Анимация17 заявокЗакрыт2 года назад
Проект с 10-15 секундами. Анимировать городскую ситуацию в 3D графику для иллюстрациии правил ПДД.Анимация4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $20
Проект в unreal engine 4 Создание матовой светодиодной RGB трубки, которая имеет 87 лампочек и является 261 каналами DMX. Управление по DMX(ART-net) с софтом Matrix или jinx .Анимациянет заявокЗакрыт2 года назад
готов проект на 70% доделать и на этом все.Анимация1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо создать анимационный ролик под ключ, включая сценарий, анимацию и озвучку. Голос диктора должен быть согласован с заказчиком. Общая стилистика https://www.youtube.com/watch?v=E5EgtzgGkEQ. Персонажи, концепция, общий стиль и сценарий должен быть согласован с заказчиком.Текст для анимации:Впервые термин эмпатия появился ...Анимация1 исполнительЗакрыт2 года назад
Добрый день! Необходимо реализовать 2D анимацию для 30 секундного ролика как демонстрация геймплея игры. Подробности в ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/15xl4Cmq3PRMincQM422Enkj0SBd3L7pU3D4QAXAl99A/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/15xl4Cmq3PRMincQM422Enkj0SBd3L7pU3D4QAXAl99A/edit?usp=sharing[/url] 2D ассеты с нашей стороны будут предоставлены. Ваша цена и сроки. Спасибо!Анимация4 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Есть идея создать презентационный ролик для кадрового агентства. По стилистике примерно такой https://www.youtube.com/watch?v=4q_bncDCCWg Сценария как такового нет, есть понимание, что должно быть в нем...какие моменты надо рассказать. Длинтельность - около 1 минуты. От вас: - сценарий - текст - сам ролик Пишите пожалуйста ...Анимация7 заявокЗакрыт2 года назад
нужно сделать простейшую анимацию одной руки(даже пальца) и перелистование блокнота (флипбука), на странице которого я смогу вставить свои кадры, на 15 секунд Мне нужен будет шаблон в котором я смогу менять то что будет на страницах ...Анимация2 заявкиЗакрыт2 года назад
Ищу 3D аниматора ( я думаю это аниматоры делают ) для коротких видео типа такого [url=https://www.youtube.com/watch?v=uCkKzgGEg8Y]https://www.youtube.com/watch?v=uCkKzgGEg8Y[/url] видео не мое, это для примера. ...Анимация1 заявкаЗакрыт2 года назад