Сториз мейкер (Инстаграм)

АнимацияЗакрыт17 заявок946 просмотров
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Для проекта в Инстаграм нужен сториз мейкер.

Масштаб аккаунта - до 500 чел.

Тематика - услуги по Китаю.

Кого ищем - студент, желательно с опытом составления сториз.

Технические знания и нюансы сферы не важны.

Формат и оплата сотрудничества обсуждаем.

Задачи: подобрать под тематику дня фото, видео из предложенного, поиск материала в интернете, наложить текст, гифки, вопросы/опросы.

2 года назад
Victor_Bl
Виктор 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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