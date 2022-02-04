Адаптировать CSS, JS Анимацию под планшеты, телефоны

АнимацияЗакрыт1 заявка555 просмотров
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ТЗ:

- Срабатывание анимации только при скролле

На фота предоставлена конечная анимация, архив скину тому кто согласится на работу

Работа без оплаты, после выполнения напишу вам подробный отзыв

CSS
2 года назад
medved_balalaika
Эдуард 
27 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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