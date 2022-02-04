Моушн-дизайнер

АнимацияЗакрыт2 заявки771 просмотр
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Основное требование — создание анимаций с 2D- и 3D объектами. Видео до 15 секунд, анимации могут быть цикличными.

Примеры:

1. сложная 3d-анимация — https://vimeo.com/654469917

2. 2d-анимация (начало видео) — https://vimeo.com/655042507

3. анимация с гаджетами (начало видео) — https://www.behance.net/gallery/97585171/Lark-Magic-Share

4. анимация изометрии — https://vimeo.com/315460138

2 года назад
guest_16442566309227
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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