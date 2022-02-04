Моушн-дизайнер

ТЗ: - Срабатывание анимации только при скролле На фота предоставлена конечная анимация, архив скину тому кто согласится на работу Работа без оплаты, после выполнения напишу вам подробный отзыв
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основное требование — создание анимаций с 2D- и 3D объектами. Видео до 15 секунд, анимации могут быть цикличными.
Примеры:
1. сложная 3d-анимация — https://vimeo.com/654469917
2. 2d-анимация (начало видео) — https://vimeo.com/655042507
3. анимация с гаджетами (начало видео) — https://www.behance.net/gallery/97585171/Lark-Magic-Share
4. анимация изометрии — https://vimeo.com/315460138
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