Аниматор мохо, ае, тунбум, анимейт и т д на детский ютуб канал

Хочется сделать очень похожим на вот эту история - https://www.youtube.com/watch?v=3aQvUnfEsBI&t=7s. C 0.08 до 0.13. Заменить старый телефон на более современный, и добавить анимацию для текста как в конце ( текст скину ).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу аниматоров в любой анимационной среде.
легкие сюжеты, оплата поминутная.
ищу на постоянную основу аниматоров которые умеют делать анимацию и готовы сотрудничать! Обязательное тестовое задание, посмотреть на что вы способны. У нас в команде самые лучшие аниматоры, если хотите развиваться в мультипликации, то только у нас!
- Убедительная просьба связываться в теле грамм @ Lukihardt
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