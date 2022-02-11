Аниматор мохо, ае, тунбум, анимейт и т д на детский ютуб канал

АнимацияЗакрыт1 заявка2233 просмотра
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Ищу аниматоров в любой анимационной среде.

легкие сюжеты, оплата поминутная.

ищу на постоянную основу аниматоров которые умеют делать анимацию и готовы сотрудничать! Обязательное тестовое задание, посмотреть на что вы способны. У нас в команде самые лучшие аниматоры, если хотите развиваться в мультипликации, то только у нас!

  • Убедительная просьба связываться в теле грамм @ Lukihardt
2 года назад
Lukihardt
34 годаСША
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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