Афиша для мероприятия

Нужно сделать арт или анимацию, чтобы смотрелось красочно, сочно, проект связан с приватными приложениями и а точнее на нем их можно разрабатывать, ключевая особенность это доказательство с нулевым разглашением. Нужно это красиво реализовать на изображении. ...