3d модель карточки + анимация

Приветствую!

1. Продумать дизайн карты, которая является электронной визиткой соц сетей, касаясь к которой пользователь получает доступ к соц сетям. Будет 2 дизайна карт: А. Бизнес. В чёрных матовых цветах. Б. Яркая хайповая карта для молодёжи. Цвета: САЛАТОВЫЙ, Ярко желтый, переливающийся белые.

2. Анимация данной карты в веб странице пользователя. Вид сейчас прикрепил ?

Вид страницы после перехода так же прикрепил

Пример анимации: https://www.behance.net/gallery/88223295/Tarot-Cards?tracking_source=search_projects_recommended%7Ccards%20animation

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