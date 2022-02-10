3d модель карточки + анимация

Ищу аниматоров в любой анимационной среде. легкие сюжеты, оплата поминутная. ищу на постоянную основу аниматоров которые умеют делать анимацию и готовы сотрудничать! Обязательное тестовое задание, посмотреть на что вы способны. У нас в команде самые лучшие ...
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Приветствую!
1. Продумать дизайн карты, которая является электронной визиткой соц сетей, касаясь к которой пользователь получает доступ к соц сетям. Будет 2 дизайна карт: А. Бизнес. В чёрных матовых цветах. Б. Яркая хайповая карта для молодёжи. Цвета: САЛАТОВЫЙ, Ярко желтый, переливающийся белые.
2. Анимация данной карты в веб странице пользователя. Вид сейчас прикрепил ?
Вид страницы после перехода так же прикрепил
Пример анимации: https://www.behance.net/gallery/88223295/Tarot-Cards?tracking_source=search_projects_recommended%7Ccards%20animation
Указывайте цену, сроки и телеграмм для связи
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