Java анимация ввода текста

В голосовых помощниках сейчас используется анимация голоса - например http://joxi.ru/KAxDYo9CV4E5MA (тут видео внутри статьи есть https://nuancesprog.ru/p/11523/)

Вот нам нужно разработать такой эффект, но привязать его к вводу текста пользователя (например в чат). Нужно разработать только сам и эффект и помочь моему разработчику интегрировать его на чат, который работает на сайте.

в голосовых чатах анимация привязана к звуку, здесь привязка к буквам которые набирает пользователь - в зависимости от букв разные движения "волн" в анимации

или еще проще - при вводе буквы чтобы была рендомное движение волн - рендомная анимация

Жду предложений