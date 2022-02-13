Java анимация ввода текста

Пример: https://www.instagram.com/p/CWJbyPel-GN/ Все материалы и данные предоставим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В голосовых помощниках сейчас используется анимация голоса - например http://joxi.ru/KAxDYo9CV4E5MA (тут видео внутри статьи есть https://nuancesprog.ru/p/11523/)
Вот нам нужно разработать такой эффект, но привязать его к вводу текста пользователя (например в чат). Нужно разработать только сам и эффект и помочь моему разработчику интегрировать его на чат, который работает на сайте.
в голосовых чатах анимация привязана к звуку, здесь привязка к буквам которые набирает пользователь - в зависимости от букв разные движения "волн" в анимации
или еще проще - при вводе буквы чтобы была рендомное движение волн - рендомная анимация
Жду предложений
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