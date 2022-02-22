Анимация сверления и работы сверлильного станка 2Р135Ф2

В голосовых помощниках сейчас используется анимация голоса - например http://joxi.ru/KAxDYo9CV4E5MA (тут видео внутри статьи есть https://nuancesprog.ru/p/11523/) Вот нам нужно разработать такой эффект, но привязать его к вводу текста пользователя (например в чат). Нужно разработать только сам ...