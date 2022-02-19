Нужна срочно графика для видео

АнимацияЗавершен3 заявки708 просмотров
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У нас есть стилистика, отправим. Хотелось бы добавить классную анимационную графику, не просто туда сюда выехало, а красиво обыграть

Диктор говорит и под его слова соответственная анимация 

Ролик 30сек где то, можно меньше

2 года назад
vakulaivan
34 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tyombera
Артем 
23 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$25
1 день
RUBUAH
Ооо очень рад что выбрал тебя! Все сделано в современном стиле)
Спасибо! Было приятно сотрудничать)
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