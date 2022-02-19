Нужна срочно графика для видео

Нужно монтировать короткие видео с добавлением анимации (after affect и.т.д) для instagram снятые на телефон.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас есть стилистика, отправим. Хотелось бы добавить классную анимационную графику, не просто туда сюда выехало, а красиво обыграть
Диктор говорит и под его слова соответственная анимация
Ролик 30сек где то, можно меньше
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