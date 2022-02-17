Аниматор 3Д Персонажей

АнимацияЗакрыт2 заявки611 просмотров
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Всем привет, инди студии для проектной работы нужен Аниматор персонажей, так же будет + если вы умеете их создавать такая работа тоже имеется.

Первым заданием будет создать анимацию гуманодиного персонажа с огромными руками. Нужно создать анимацию бега - удары мечом с одной руки, Удар мечом с двух рук, Удар молотом, Стрельба из пистолета, Стрельба из автомата, Стрельба из дробовика, стрельба из двуручного огромного пулемет.

Персонаж выполнен в подобном стиле

 https://sketchfab.com/3d-models/rudy-fanart-048058a3875849faba07e311a024ed4d

Персонаж уже готов.

Пришлите сразу цену за одну анимацию

2 года назад
Khomyakov_R
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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