Аниматор 3Д Персонажей

Всем привет, инди студии для проектной работы нужен Аниматор персонажей, так же будет + если вы умеете их создавать такая работа тоже имеется.

Первым заданием будет создать анимацию гуманодиного персонажа с огромными руками. Нужно создать анимацию бега - удары мечом с одной руки, Удар мечом с двух рук, Удар молотом, Стрельба из пистолета, Стрельба из автомата, Стрельба из дробовика, стрельба из двуручного огромного пулемет.

Персонаж выполнен в подобном стиле

https://sketchfab.com/3d-models/rudy-fanart-048058a3875849faba07e311a024ed4d

Персонаж уже готов.

Пришлите сразу цену за одну анимацию