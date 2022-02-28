Меня зовут Павел, я уже более трех лет работаю в CGI сфере. Я владею навыками работы со звуком (сведение, sound design), применял их в ходе работы над многими проектами.
Мои навыки:
• Уверенное пользование Cinema 4D, Substance Painter, Rizom UV, Adobe After Effects, Reaper;
• Персонажная 3D анимация;
• Создание анимационных роликов для рекламы, создание и работа с 3D моделями;
• UV развертка и текстурирование, работа с камерой, освещением и композицией;
• Sound design и сведение;
• Подбор и создание звуковых эффектов для видеороликов;
• Подбор подходящей музыки и ее редактирование;
• Музыкальная грамотность;
• Уверенное владение DAW (Reaper);
• Знания теории звукозаписи, сведения и принципов обработки звука.
• Подбор и создание звуковых эффектов для видеороликов;
• Подбор подходящей музыки и ее редактирование;
• Музыкальная грамотность;
• Уверенное владение DAW (Reaper);
• Знания теории звукозаписи, сведения и принципов обработки звука.
Опыт / основные проекты:
•Комфортное Подмосковье (создание персонажной 3D анимации, создание и анимация окружения, работа с камерой, освещением и композицией, sound design и сведение);
•Картина Мира (создание и работа с 3D моделями);
•АОС для специалистов техники (game development), (создание и работа с 3D моделями, развертка и текстурирование);
• Мобильное приложение Dental Assistant (sound design подбор и редактирование музыки к рекламным роликам);
• Uralhim Urbanfarming (sound design, подбор и редактирование музыкальных дорожек);
Также в ходе работы выполнял и другие проекты.
С моим портфолио вы можете ознакомиться по ссылке: