Motion designer, 3D artist, Sound Designer

Меня зовут Павел, я уже более трех лет работаю в CGI сфере. Я владею навыками работы со звуком (сведение, sound design), применял их в ходе работы над многими проектами.

Мои навыки:

• Уверенное пользование Cinema 4D, Substance Painter, Rizom UV, Adobe After Effects, Reaper;

• Персонажная 3D анимация;

• Создание анимационных роликов для рекламы, создание и работа с 3D моделями;

• UV развертка и текстурирование, работа с камерой, освещением и композицией;

• Sound design и сведение;

• Подбор и создание звуковых эффектов для видеороликов;

• Подбор подходящей музыки и ее редактирование;

• Музыкальная грамотность;

• Уверенное владение DAW (Reaper);

• Знания теории звукозаписи, сведения и принципов обработки звука.

• Подбор и создание звуковых эффектов для видеороликов;

• Подбор подходящей музыки и ее редактирование;

• Музыкальная грамотность;

• Уверенное владение DAW (Reaper);

• Знания теории звукозаписи, сведения и принципов обработки звука.

Опыт / основные проекты:

•Комфортное Подмосковье (создание персонажной 3D анимации, создание и анимация окружения, работа с камерой, освещением и композицией, sound design и сведение);

•Картина Мира (создание и работа с 3D моделями);

•АОС для специалистов техники (game development), (создание и работа с 3D моделями, развертка и текстурирование);

• Мобильное приложение Dental Assistant (sound design подбор и редактирование музыки к рекламным роликам);

• Uralhim Urbanfarming (sound design, подбор и редактирование музыкальных дорожек);

Также в ходе работы выполнял и другие проекты.

С моим портфолио вы можете ознакомиться по ссылке:

https://www.behance.net/pavelaryasov