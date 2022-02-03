Модуль на WebGL

Добрый день. Нужно отрисовать UI-UX дизайн экранов, аналог оплаты парковки. разрешение 1280-1024px. Есть брэндбук, по цветам, шрифтам, фото и элементы пример с аналогичного терминала, описания экранов, что должно быть. Экранов примерно 8 шт. Пример прикрепил. ИСХОДНИК в ...
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Здравствуйте!
Необходимо сделать Магический шар.
Модель шара: https://skfb.ly/osxBP
Механика работы модуля следующая:
Дефолтное состояние: Шар смотрит на камеру и едва шевелится — левитирует.
Вращение шара свободное. Зум и панорамирование в определенных границах, чем дальше, тем меньше эффект (Пример с зумом https://sketchfab.com/ (мобильная версия) с кроссовком. Панорамирование аналогично). Поворот с инерцией, но потом шар возвращается в исходное положение. С зумом и панорамированием аналогично.
Чтобы заставить шар выдать результат, его необходимо сильно пошевелить. После чего запускается анимация подлета шара к камере. Запускается бегущая строка. После окончания через пару секунд шар возвращается в исходное положение.
Монитор: В состоянии покоя на мониторе показывается какая-либо анимация (технологию определим), выбранная случайно из набора. После "встряски" запускается анимация подлета, и анимированная картинка меняется на бегущую строку. После того, как бегущая строка прошла, возвращаемся на исходную.
Материал шара желательно PBR, но на первом этапе можно упростить. Бекграунд — картинка (анимированная, динамическая). Материал корпуса может быть так же динамическим шейдером.
Окно, в котором существует шар, имеет элементы интерфейса. Статические картинка и текст, которые мы получаем из формы на странице. Цвет корпуса, текстура корпуса, цвет текста, так же получаем из формы на странице. Данные для бегущей строки получаем из JSON. Есть кнопка, которая меняет анимированную картинку на мониторе и показывает бегущую строку из другого JSON при "встряске".
В целом как-то так...
Если есть навыки для создания такого модуля — пишите.
Стоимость определим после диалога и ТЗ.
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