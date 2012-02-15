Разработать антидетект браузер на движке хромиум или другие

Приветствую всех! Интересует создание собственного анонимного браузера. Ищем исполнителя или команду людей, которые за это возьмутся. Полностью движок с нуля писать никто не будет, нужно использовать готовый, firefox, chromium.

Основные функции браузера:

1. Подмена отпечатка устройства. Данные canvas, данные webgl, свойства видеокарты, настройки audio, список шрифтов, подмена webrtc ip, список плагинов, разрешение экрана, емкость батареи, usb устройства и прочее;

2. Вся смена параметров должна осуществляться в конфигураторе устройства. Конфигуратор устройства будет представлять из себя окно, в котором можно выбрать все параметры или ключевые, остальные же будут подставлены автоматически;

3. Возможность подключения к прокси-серверу;

4. Создание профилей. Каждый отпечаток устройства и прокси должны сохраняться. Помимо этого сохраняются cookies, кэш и последняя закрытая вкладка (историю посещений можно не сохранять);

5. Менеджер профилей. Возможность создания/входа в выбранный профиль, а также импорт/экспорт;

6. Авторизация. При первом запуске приложения, пользователю необходимо ввести данные от лицензии. Поэтому необходимо предусмотреть админ. панель, в которой будет возможность выдачи лицензии с указанием срока действия/даты окончания и количества используемых устройств. После авторизации пользователя браузер закрепляется за компьютером;

7. Портируемость. Браузер должен быть доступен на Windows, MacOS, Linux.

Пример подобного функционала – LinkenSphere, Dolphin anty Если у Вас был опыт реализации подобных проектов или вы знаете как его реализовать, жду отклика.