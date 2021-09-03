Irina2741

Ирина Irina2741

 
26 летРоссия/Рязань
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
3D моделер и Дизайнер

Здравствуйте! 

Приятно познакомиться, меня зовут Ирина! Я предоставляю разный спектр услуг, с ними Вы, можете ознакомиться в моих работах.  Я очень надеюсь, что они вам понравятся, ведь созданы они со вкусом и любовью. В прочем, я так отношусь к каждому заказу и заказчику!  

Портфолио
3D-графика
нет отзывов
от $24
от 2 дней
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Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга