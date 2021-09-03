3D моделер и Дизайнер
Здравствуйте!
Приятно познакомиться, меня зовут Ирина! Я предоставляю разный спектр услуг, с ними Вы, можете ознакомиться в моих работах. Я очень надеюсь, что они вам понравятся, ведь созданы они со вкусом и любовью. В прочем, я так отношусь к каждому заказу и заказчику!
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Портфолио
- Верстка журналов, брошюр, афиш и др.129 просмотров
- Абстракции и изометрия87 просмотров
3D-графика
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от $24
от 2 дней
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Иллюстрации и Рисунки
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от $10
от 1 дня
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