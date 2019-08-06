Контент менеджер для работы с Wordpress

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок528 просмотров

Необходимо выложить статью на сайт.

Вы подходите, если:

- вы женщина;

- имеете опыт работы с wordpress;

- имеете опыт работы с Photoshop (желательно)

- нормально воспринимаете правки и замечания;

- грамотно пишете на русском языке;

- готовы работать по ТЗ с соблюдением всех условий.

WordPress
6 лет назад
sandi107
Алекс 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров