Необходимо перенести каталог товаров с одного сайта на другой

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт17 заявок327 просмотров

Есть сайт: https://tonuselast.com/ (доступа к админки, исходникам и базам нет). 

Необходимо перенести каталог товаров на другой сайт (есть доступ к админке, исходникам и тд). Сайт крутится на magento) 

Примерное количество товаров - 100 - 150 штук. Образец товара для переноса https://lv.tonuselast.com/en/product/compression-products/compression-sock-for-daily-wear/elast-469/ 

Переносить необходимо текст, картинки, аттрибуты товара  ТОЛЬКО на англиском. 

Magento
6 лет назад
cat_crash2
Третьяков 
43 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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