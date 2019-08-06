1. Необходимо создать 30 аккаунтов в gmail с именем и фамилией и с аватаркой пользователя. 2. Разместить по 30 готовых отзывов от данных пользователей на 3х карточках Google Maps (всего 90 отзывов) 3. ...
Необходимо перенести каталог товаров с одного сайта на другой
Есть сайт: https://tonuselast.com/ (доступа к админки, исходникам и базам нет).
Необходимо перенести каталог товаров на другой сайт (есть доступ к админке, исходникам и тд). Сайт крутится на magento)
Примерное количество товаров - 100 - 150 штук. Образец товара для переноса https://lv.tonuselast.com/en/product/compression-products/compression-sock-for-daily-wear/elast-469/
Переносить необходимо текст, картинки, аттрибуты товара ТОЛЬКО на англиском.
Заявки фрилансеров
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