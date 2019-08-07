Аренда сайта с заказами

Добрый день,

Мы - торговая компания, занимаемся розничными и оптовыми продажами. Официальные дилеры отечественных и зарубежных производителей и официальных дистрибьюторов на территории РФ.

Мы ищем сайты в аренду с заказами. Тематики товаров различные. Регион Москва и СПБ

Оплата 3 - 30 р. за посетителя.Оплата раз в неделю.

Обязательные требования

Интернет магазин с посещаемостью от 50 в сутки. Трафик должен быть целевой. Наличие на сайте всех товарных предложений.