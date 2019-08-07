Аренда сайта с заказами

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка177 просмотров

Добрый день, 

Мы - торговая компания, занимаемся розничными и оптовыми продажами. Официальные дилеры отечественных и зарубежных производителей и официальных дистрибьюторов на территории РФ. 

Мы ищем сайты в аренду с заказами. Тематики товаров различные. Регион Москва и СПБ 

Оплата 3 - 30 р. за посетителя.Оплата раз в неделю. 

Обязательные требования

 

Интернет магазин с посещаемостью от 50 в сутки. Трафик должен быть целевой. Наличие на сайте всех товарных предложений.

6 лет назад
lerakulik984654
Лера 
33 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров