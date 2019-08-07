Спарсить сайт

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Закрыт13 заявок401 просмотр

Здравствуйте!

Нужно спарсить товары с сайта https://teagroup.ru/catalog/chay/

Парсить нужно все характеристики/фото/как заваривать/описание

На выходе csv или xls

Пишем стоимость и сроки

6 лет назад
mondaystudio
Андрей 
41 год
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров