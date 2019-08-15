1. Необходимо создать 30 аккаунтов в gmail с именем и фамилией и с аватаркой пользователя. 2. Разместить по 30 готовых отзывов от данных пользователей на 3х карточках Google Maps (всего 90 отзывов) 3. ...
Найти картинки в Интернете
Нужно найти в Интернете картинки, которые есть в этом проспекте (во вложении).
И прислать их мне на е-маил (по порядку как в проспекте).
Те, которые получится найти.
Цель: иметь изображения в лучшем качестве, так как, думаю, что если их извлекать из документа, то качество будет не очень.
Оплата 200 грн на карту Приват.
Выбранный исполнитель
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