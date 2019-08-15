Найти картинки в Интернете

Нужно найти в Интернете картинки, которые есть в этом проспекте (во вложении).

И прислать их мне на е-маил (по порядку как в проспекте).

Те, которые получится найти.

Цель: иметь изображения в лучшем качестве, так как, думаю, что если их извлекать из документа, то качество будет не очень.

Оплата 200 грн на карту Приват.