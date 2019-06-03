Разыскивается репетитор по английскому языку

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Ученик с уровнем B2 (upper intermediate) разыскивает репетитора по английскому языку для занятий по Skype, который бы помог не забыть то, что ученик уже знает, научить новому и подтянуть разговорный. 

Желательно наличие профильного образования или сертификатов международного уровня (например, TESOL, CAE или другие).

Указывайте, пожалуйста, стоимость за 1 час занятия.

6 лет назад
nataliya_nau
Наталья 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

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