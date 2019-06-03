Разыскивается репетитор по английскому языку

Ученик с уровнем B2 (upper intermediate) разыскивает репетитора по английскому языку для занятий по Skype, который бы помог не забыть то, что ученик уже знает, научить новому и подтянуть разговорный.

Желательно наличие профильного образования или сертификатов международного уровня (например, TESOL, CAE или другие).

Указывайте, пожалуйста, стоимость за 1 час занятия.