Обучение программе Фотошоп

Ищу репетитора для обучения в программе фотошоп и Лайтрум. Обучение разовое. Часа три. Обучение нужно в формате. Мой вопрос - ваш ответ. Потому что в общем и целом программу знаю. Интересно как сделать некоторые моменты в фотографии. В ретуши или по цвету. Плюс интересно частотное разложение и додж энд Берн