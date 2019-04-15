В крупную онлайн школу английского языка требуется преподаватель.Обязанности: Преподавание английского языка онлайн, работа один на один с учеником на учебной интерактивной платформе (не скайп). Требования: Оконченное высшее образование либо последний курс вузов ...
Обучение программе Фотошоп
Ищу репетитора для обучения в программе фотошоп и Лайтрум. Обучение разовое. Часа три. Обучение нужно в формате. Мой вопрос - ваш ответ. Потому что в общем и целом программу знаю. Интересно как сделать некоторые моменты в фотографии. В ретуши или по цвету. Плюс интересно частотное разложение и додж энд Берн
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