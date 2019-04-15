Необходимо сделать контент анализ 10 статей

Цель - фриланс и удаленка. Пробовал учиться созданию сайтов самостоятельно, просматривал всю теорию(html+css,js,php) по несколько раз, нужна помощь более опытного практика, чтобы систематизировать эти знания. Что из этого применяется ежедневно, а что только иногда. Например, ...