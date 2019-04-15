Необходимо сделать контент анализ 10 статей

$8
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  2. Уроки и Репетиторство
Закрыт3 заявки215 просмотров

Для понимания задания и четкого выполнения есть подробное тз

Формат word: отчет из 15 стр.

Целью контент-анализа - выявить тенденции изменения отношения различных российских СМИ к Ксении Собчак.

Предмет: социология

6 лет назад
Catalina_Bur
Екатерина 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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