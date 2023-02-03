tomrzv

Алексей tomrzv

 
36 летПольша/Варшава
2 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$55
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
igor-lancer
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$25
10 баллов
4 месяца назад
Наполнить сайт на Wordpress
Впервые работаю с Польшей! Очень было приятно помочь Алексею по наполнению сайта на польском языке. Коммуникабельность на высшем уровне, все согласовали - быстро и понятно. Оплата по факту сдачи работы пришла в злотых с конвертацией в гривну. Алексей - порядочный и толковый работодатель, всем рекомендую!
Очень рад, что мне посчастливилось работать с Игорем! Он отлично справился с заданием по наполнению нашего сайта. Его профессионализм и внимательность к деталям были на высшем уровне. Игорь проявил выдающиеся навыки в добавлении контента, который идеально вписался в наши требования. Кроме того, Игорь был всегда на связи, быстро реагировал на наши комментарии и внес изменения сразу, как только это требовалось. Эффективная коммуникация с ним сделала процесс совместной работы легким и приятным. С уверенностью рекомендую Игоря всем, кто ищет талантливого фрилансера для работы над проектами по наполнению сайтов. Он профессионал своего дела и точно заслуживает высших оценок! Спасибо, Игорь, за вашу отличную работу, и надеюсь на долгосрочное сотрудничество в будущем.
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RMcreative
Евгений 
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
1 отзыв
$30
10 баллов
год назад
Натянуть верстку на Wordpress
Было в удовольствие выполнять задачу от Алексея. Четко поставленное ТЗ, оперативная коммуникация, четкие ответы на все вопросы. Буду рад сотрудничать еще раз.
Все выполнено в точно как обсуждалось, во многом даже лучше чем я изначально предполагал. Рекомендую!
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