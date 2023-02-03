Добрый день. Необходимо добавить примерно 530 статей в Wordpress. Статьи без картинок. Форматирование минимальное - заголовки и абзацы. Сами статьи в файлах html. Язык сайта - польский.
Наполнение сайтов1 исполнитель
Завершен
4 месяца назад
Добрый день. Необходимо добавить примерно 530 статей в Wordpress. Статьи без картинок. Форматирование минимальное - заголовки и абзацы. Сами статьи в файлах html. Язык сайта - польский.
Добрый день. Есть лендинг на 7 экранов, есть макет в фигме, есть готовая верстка. Нужно добавить сложную анимацию по тз на каждый экран. Важна адаптивность. Срок до конца недели. Прошу оставить примерную стоимость и ваш телеграм.
Добрый день. Готова верстка для блога, необходимо ее натянуть на wordpress. 2 страницы, одна дополнительная таксономия, вложенное меню. Прошу указать стоимость и сроки.