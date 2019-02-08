OlgaDyomochkina

Ольга OlgaDyomochkina

 
35 летРоссия/Ростов-на-Дону
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Ты заказываешь,я выполняю! Все просто!

ВРЕМЕННО НЕ РАБОТАЮ

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
nvrabotaru
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Холодный обзвон
Очень ответственный, грамотный, профессиональный исполнитель. Работа выполнена быстро и качественно. Рекомендую.
Рекомендую! С Константином приятно работать, постановка задачи понятная, сопровождение на всех этапах выполнения работы, оплата своевременная.
Ответный отзыв
Управление продажами
1 отзыв
$5/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга