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$20
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
5 лет назад
Очень ответственный, грамотный, профессиональный исполнитель. Работа выполнена быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую! С Константином приятно работать, постановка задачи понятная, сопровождение на всех этапах выполнения работы, оплата своевременная.
Управление продажами
1 отзыв
$5/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга