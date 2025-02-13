Ищем специалиста, который хорошо владеет нейросетями или фотошопом для регулярных задач. Задача заключается в том, чтобы наносить предоставляемый принт/рисунок на наши фото с футболками. Нужно наносить один принт на пять фото разных ракурсов, так чтобы это выглядело естественно. Пример работы будет отправлен в личные сообщения. Оплата договорная.