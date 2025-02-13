Специалист по фотошопу для нанесения принтов на футболки

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Закрыт5 заявок369 просмотров

Ищем специалиста, который хорошо владеет нейросетями или фотошопом для регулярных задач. Задача заключается в том, чтобы наносить предоставляемый принт/рисунок на наши фото с футболками. Нужно наносить один принт на пять фото разных ракурсов, так чтобы это выглядело естественно. Пример работы будет отправлен в личные сообщения. Оплата договорная.

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3 месяца назад
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