Поместить в календарь фотографии

Доброго дня. Є фото хорошої якості, але нажаль не RAW формату, а звичайний JPG. Потрібно замінити фон на кілька варіантів чогось більш-однотонного. Обличчя і загалом передній план зробити не таким темним, бо на маленьких аватарах ...
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В файл какой я прикрепил нужно вставить каптинки какие я скину, чтобы картинка занимала полностью квадрат и цифры было видно
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