Поместить в календарь фотографии

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В файл какой я прикрепил нужно вставить каптинки какие я скину, чтобы картинка занимала полностью квадрат и цифры было видно

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