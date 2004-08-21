DESU69

Илья Десу DESU69

 
19 летБеларусь/Витебск
год на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Для Бусти
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Озвучка текста (+-1 минута)

    Мне нужно озвучить текст фетишистского жанра, для бусти (женский голос) Текст: Как дела, мой мальчик-раб! Удивлен, увидев меня? Не думал, что найду тебя, да? Что ж, я сделала это, и ты знаешь, что это значит! Ты ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    год назад