Мне нужно озвучить текст фетишистского жанра, для бусти (женский голос) Текст: Как дела, мой мальчик-раб! Удивлен, увидев меня? Не думал, что найду тебя, да? Что ж, я сделала это, и ты знаешь, что это значит! Ты ...