Создание логотипа и редактирование 10 фотографий

Здравствуйте. Мы занимаемся установкой натяжных потолков , основной трафик берем с Авито , на данный момент профиль оформлен таким образом (фото с розовым шрифтом) , профиль будет преобразован из частника в компанию.Необходимо создать логотип и поработать с десятью фотографиями (наложить текст на фото). Стиль должен быть в духе таких сайтов , ссылки прикрепил. https://kraab-systems.com/ https://idea-potolki.ru/ https://soffitto74.ru/