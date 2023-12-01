Обработка фото для Eatsy

$5
Обработка фотографийОткрыт6 заявок54 просмотра
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Необходимо обработать несколько фото для размещения LISTING на ETSY. Задание тестовое. Размеры(measurements) и текст непринципиален. Фото должны быть предоставлены в 2 фотматах: PSD(со всеми слоями и PNG)

  • Фото пронумерованы.

  • На каждом фото дожен быть размещен текст.

  • Для текста используем следующие цвета: белый и dfe282. Можно заменить цвет на близкие тона.

  • Цвет фона близкий с серому или бежeвому. Фон можно удалить или выровнять текущий.

Ниже номер фото и текст.

  1. Round Counter Display Middle and Small

  2. Can hold a lot of weight

  3. Middle Display/ Measurements. На фото надо указать примерные габаритные размеры.

  4. Просто указать примерные размеры.

  5. Made with love

  6. Fabulous for CRAFT SHOW.

  7. Beautiful design.

Спасибо, что ознакомились с ТЗ. Жду ваших предложений.

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