Обработка фото для Eatsy

Необходимо обработать несколько фото для размещения LISTING на ETSY. Задание тестовое. Размеры(measurements) и текст непринципиален. Фото должны быть предоставлены в 2 фотматах: PSD(со всеми слоями и PNG)

Фото пронумерованы.

На каждом фото дожен быть размещен текст.

Для текста используем следующие цвета: белый и dfe282. Можно заменить цвет на близкие тона.

Цвет фона близкий с серому или бежeвому. Фон можно удалить или выровнять текущий.

Ниже номер фото и текст.

Round Counter Display Middle and Small Can hold a lot of weight Middle Display/ Measurements. На фото надо указать примерные габаритные размеры. Просто указать примерные размеры. Made with love Fabulous for CRAFT SHOW. Beautiful design.

Спасибо, что ознакомились с ТЗ. Жду ваших предложений.