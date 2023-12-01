Обработка фото

Обработка фотографийОткрыт22 заявки114 просмотров
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Требуется помощь в обработке фотографий.

Основное требование - вытаскиваем максмиальное качетсво их исходников.

Где-то с вырезкой фона, где-то без.

Фото много. Начать работу можно сразу.

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