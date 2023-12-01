Обработать фото (предметные)

Обработка фотографийОткрыт16 заявок90 просмотров
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Необходимо обработать фотографии для листинга на Амазон - убрать фон, привести к единому стилю, цветокорреция, добавить надписи, создать коллаж

всего 5 разных цветов товара - по 6 фотографий для каждого

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