Обработать фото (предметные)

Надо обработать фотографии: ? сделать их в высоком и не очень высоком разрешении - в формате 300dpi и 72dpi (формате 3000 x 3000 пикселей, 1500x1500 пикселей и 600 x 600 пикселей ...
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Необходимо обработать фотографии для листинга на Амазон - убрать фон, привести к единому стилю, цветокорреция, добавить надписи, создать коллаж
всего 5 разных цветов товара - по 6 фотографий для каждого
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