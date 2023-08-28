NBond

Анастасия Бондаренко NBond

 
24 годаУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Дизайн проэкты / Иллюстрации / Обработка фотографий, ретушь / Логотипы

Привет, меня зовут Анастасия . Я практикующий графический дизайнер с Харькова. Имею законченное высшее образование (Магистр) ХНПУ им. Г.С. Сковороды, факультета Искусств. Окончила курсы графического дизайна Lemon school. Имею пол года опыта работы на различных фриланс биржах. Человек искусства. Красивая, творческая личность с гибким, креативным мышлением. Ценю своё и чужое время , подхожу к работе ответственно и индивидуально . Быстрообучаемая и открытая ко всему новому.

Портфолио
  • Rains
    Rains
    20 просмотров
  • JOKER
    JOKER
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  • Blame
    Blame
    15 просмотров
  • work
    Work
    26 просмотров
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    GLAASHEAD
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