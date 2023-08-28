Дизайн проэкты / Иллюстрации / Обработка фотографий, ретушь / Логотипы

Привет, меня зовут Анастасия . Я практикующий графический дизайнер с Харькова. Имею законченное высшее образование (Магистр) ХНПУ им. Г.С. Сковороды, факультета Искусств. Окончила курсы графического дизайна Lemon school. Имею пол года опыта работы на различных фриланс биржах. Человек искусства. Красивая, творческая личность с гибким, креативным мышлением. Ценю своё и чужое время , подхожу к работе ответственно и индивидуально . Быстрообучаемая и открытая ко всему новому.