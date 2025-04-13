Ярко / Красиво / Оперативно

Дизайнер-Ретушер

Крутая обработка фото.

Опыт работы в типографии Киев / Харьков - 8 лет ( с 2016г. )

Делаю любую обработку фото для печати на холсте, глянце и других материалах.

Дизайн для Ширм ( складных перегородок из дерева, пластика, холста ) любых размеров ( макс. размер 220 см высота и 240 см ширина / 6 секций по 40 см - ширина секции )

Дизайн плакатов, модульных картин, листовок и пр.

Баннеры для сайтов типографий ( и их партнеров тоже на мне )

Яркие картинки для Инсты / в одном стиле.

Любые работы можно посмотреть / пришлю ссылки.