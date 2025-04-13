Ярко / Красиво / Оперативно
Дизайнер-Ретушер
Крутая обработка фото.
Опыт работы в типографии Киев / Харьков - 8 лет ( с 2016г. )
Делаю любую обработку фото для печати на холсте, глянце и других материалах.
Дизайн для Ширм ( складных перегородок из дерева, пластика, холста ) любых размеров ( макс. размер 220 см высота и 240 см ширина / 6 секций по 40 см - ширина секции )
Дизайн плакатов, модульных картин, листовок и пр.
Баннеры для сайтов типографий ( и их партнеров тоже на мне )
Яркие картинки для Инсты / в одном стиле.
Любые работы можно посмотреть / пришлю ссылки.
Портфолио
- Баннеры оригинальныенет просмотров
- Ретушь + Пластика Adobe Photoshop1 просмотр
- Вырезал моделей для modame-shop.ru172 просмотра
- Удаление фона для моделей для сайта modame-shop.ru164 просмотра
- Новогодняя АКЦИЯ! Скидки на мебель244 просмотра
- Дизайн Коммерческого Предложения195 просмотров
- Вырезал, делал цветокоррекцию БУ мягкой мебели.161 просмотр
- Красил букеты для Магазина Цветов.131 просмотр
- Баннер для сайта "супер шуба"206 просмотров
- Для СТО недорогой баннер172 просмотра
Баннеры
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$1/час
от $3от 1 дня
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Обработка фотографий
нет отзывов
$3/час
от $5от 1 дня
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