Створення фото / відео креативу

Требуется обработка 50-100 фотографий в Photoshop. Необходимо заменить надписи на бумажках и заставках телефонов, а также выполнить коррекцию качества всех изображений. Исходные материалы будут предоставлены. Качество работы должно быть высоким, без видимых следов редактирования.