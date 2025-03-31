Разработать афишу для театральной выступления

  1. Биржа фриланса
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Открыт7 заявок50 просмотров

Необходимо разработать афишу для театрального выступления.
Пьеса комедия с приключением и интимной темой.

Афиша должна быть вызывающая , привлекательная, но не примитивная

  1. Вариант по фото с выступления (фото дам)

  2. Вариант идею без фото какой то художественное решение

1080*1920 (сторіс) з лого контрамарки

Тексты на афишу дам.

Для варианта два, даю описание:
"Артист усе творче життя віддав дитячому театру, але завжди мріяв зніматися в кіно, стати знаменитим і популярним. І ось доля нарешті дала йому довгоочікуваний шанс! Наш актор раптово отримує головну роль у кіно з великим гонораром. Він в захваті, що можливо зараз, він втілить один із шекспірівських характерів. Зйомку розпочато, але чомусь нашому герою натякають що треба запасатися віагрою..",

Условия, Цену за варианты и описание(по желанию эскиз) "варианта два" оставляйте в заявках.

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