Необходимо разработать дизайн для торгового оборудования (шкаф и ресепшен) под наклейку пленкой. Размеры ресепшена: правая часть 758х1060 мм, средняя 350х1060 мм, левая 710х1060 мм. Размер шкафа: 1200х620 мм. Тематика должна соответствовать сервисному центру по ремонту техники Apple. Изображения должны быть высокого качества для плотерной резки.
Разработать афишу для театральной выступления
Необходимо разработать афишу для театрального выступления.
Пьеса комедия с приключением и интимной темой.
Афиша должна быть вызывающая , привлекательная, но не примитивная
Вариант по фото с выступления (фото дам)
Вариант идею без фото какой то художественное решение
1080*1920 (сторіс) з лого контрамарки
Тексты на афишу дам.
Для варианта два, даю описание:
"Артист усе творче життя віддав дитячому театру, але завжди мріяв зніматися в кіно, стати знаменитим і популярним. І ось доля нарешті дала йому довгоочікуваний шанс! Наш актор раптово отримує головну роль у кіно з великим гонораром. Він в захваті, що можливо зараз, він втілить один із шекспірівських характерів. Зйомку розпочато, але чомусь нашому герою натякають що треба запасатися віагрою..",
Условия, Цену за варианты и описание(по желанию эскиз) "варианта два" оставляйте в заявках.
Заявки фрилансеров
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