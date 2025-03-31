Необходимо разработать афишу для театрального выступления.

Пьеса комедия с приключением и интимной темой.

Афиша должна быть вызывающая , привлекательная, но не примитивная

Вариант по фото с выступления (фото дам) Вариант идею без фото какой то художественное решение

1080*1920 (сторіс) з лого контрамарки

Тексты на афишу дам.

Для варианта два, даю описание:

"Артист усе творче життя віддав дитячому театру, але завжди мріяв зніматися в кіно, стати знаменитим і популярним. І ось доля нарешті дала йому довгоочікуваний шанс! Наш актор раптово отримує головну роль у кіно з великим гонораром. Він в захваті, що можливо зараз, він втілить один із шекспірівських характерів. Зйомку розпочато, але чомусь нашому герою натякають що треба запасатися віагрою..",

Условия, Цену за варианты и описание(по желанию эскиз) "варианта два" оставляйте в заявках.