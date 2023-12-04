C# и WinForms

Выполнить 2 лабораторные работы по дисконтной математике: Предикаты и Графы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Информационная система «Спортивная школа»
Нужно на WinForms и чтобы были функции по типу зачисление студентов, распределение в спортивные классы.
- Похожие заказы
- $10Лабораторные работынет заявокОткрыт11 дней назад
Имеется 7 лабораторных работ и тема. Нужно создать базу данных.Лабораторные работы2 заявкиОткрыт12 дней назад
Все задания по ссылке: https://bmstu-iu9.github.io/ads/ Нужно выполнить первые 5 заданий из третьего модуля. Задания проходят тесты, проверку на плагиат и проверку преподавателем. Необходимо сделать всё до 20го декабря. В заданиях нельзя использовать глобальные переменные. ...Открыт14 дней назад
- $10
Срок выполнения: До 9 дек. Антиплагиат: Не требуется Текст задания Цель. Изучение основных этапов создания и тестирования программы управления для реальных систем автоматизации. Ход выполнения лабораторной ...Лабораторные работы1 заявкаЗакрыт13 дней назад
Это не все работы, еще 3 работы не поместилось в публикацию, в личных сообщениях отправлю остальные.Лабораторные работы1 заявкаОткрыт16 дней назад
- $10
Цель. Изучение основных этапов создания и тестирования программы управления для реальных систем автоматизации. Ход выполнения лабораторной работы Для выполнения этой и последующих лабораторных работ студент должен выбрать тему для процесса автоматизации и зарегистрировать ...Закрыт15 дней назад
- $10
Потрібно виконати лабораторну роботу з предмету Data Science. Потрібен працюючий код, та деяка інформація про сам код, блок схема та пояснення по прикладу, який прикріпив. Сам протокол на 100% робити не потрібно Лабораторна робота ...Открыт18 дней назад
Дана программа выполнения вычислений по формулам. Формулы в калькуляторе : прогрессии, полное квадратичное уравнение, формулы сокращённого умножения. Реализовать обработку исключительных ситуаций. Требования к обработке исключительных ситуаций: 1.Для обработки исключительных ситуаций необходимо ...Открыт18 дней назад
Дана программа выполнения вычислений по формулам. Формулы в калькуляторе : прогрессии, полное квадратичное уравнение, формулы сокращённого умножения. Реализовать обработку исключительных ситуаций. Требования к обработке исключительных ситуаций: 1.Для обработки исключительных ситуаций необходимо ...Открыт18 дней назад
Каждое решение будет проверятся на присутствие ИИ в коде, выполнять без использования сторонних библиотек, в некоторых заданиях разрешается использование конкретных библиотекЛабораторные работы1 исполнительЗакрыт16 дней назад