Решить Лабораторные по СРВ

Срок выполнения:

До 9 дек.

Антиплагиат:

Не требуется

Текст задания

Цель. Изучение основных этапов создания и тестирования программы управления для реальных систем автоматизации.



Ход выполнения лабораторной работы



Для выполнения этой и последующих лабораторных работ студент должен выбрать тему для процесса автоматизации и зарегистрировать его в журнале преподавателя.



Тема для индивидуального задания студент должен выбрать сам, в зависимости от того, какая тема ему интересна и в жизни он частично знаком этим технологическим процессом.



При желании, для индивидуального задания студент может предложить собственную тему. Как показывает опыт, когда имеется мотивация, студент способен решать более сложных задач!



Далее, по аналогии с программой управления бетоносмесительной установки, студент должен выполнить следующие виды работ:



1. Изучить по Интернету технологический процесс и оборудование для автоматизации;



2. Для типовых объектов управления (задвижки, дозаторы, системы открывания и закрывания дверей и т.п.) определить имитационную модель;



3. На основе имитационной модели, для типового объекта создать функциональные блоки;



4. В организационном блоке ОВ1 реализовать программу управления для всего процесса автоматизации.



5. Загрузка программы управления в симулятор и просмотр работы программы в режиме мониторинга.



Результат выполнения лабораторной работы



В результате выполнения этой лабораторной работы у студента должен формироваться знания по созданию и тестированию программы управления для реальных технологических процессов. При этом некоторые объекты системы управления могут работать согласно имитационной модели, что очень важно для просмотра работу системы «в живую».