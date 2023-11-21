Нужно решить 5 лабораторных по Управлению данных. Сделать по примерам указанным в файлах.
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Дана программа выполнения вычислений по формулам.
Формулы в калькуляторе : прогрессии, полное квадратичное уравнение, формулы сокращённого умножения.
Реализовать обработку исключительных ситуаций.
Требования к обработке исключительных ситуаций:
1.Для обработки исключительных ситуаций необходимо разработать авторский класс.
2.Программа должна обрабатывать не менее 10 различных ошибочных ситуаций.
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