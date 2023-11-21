С++

Лабораторные работыОткрытнет заявок9 просмотров
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Дана программа выполнения вычислений по формулам.

Формулы в калькуляторе : прогрессии, полное квадратичное уравнение, формулы сокращённого умножения.

Реализовать обработку исключительных ситуаций.

Требования к обработке исключительных ситуаций:

1.Для обработки исключительных ситуаций необходимо разработать авторский класс.

2.Программа должна обрабатывать не менее 10 различных ошибочных ситуаций.

18 дней назад
Алекс
Украина
18 дней в сервисе
Был
2 дня назад
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