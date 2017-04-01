Prolog ( Лабораторная работа )

Лабораторные работыЗакрытнет заявок165 просмотров
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Вводясистему Л- расстояние от плеча человека до макушки головы его, П- точка отчета

по оси У (по вертикали экрана или листа) и имея основные понятия относящиеся к

золотому сечению.Автоматически вывести 5-7 точек отчета человеческого тела.

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6 лет назад
QmaxCornel
28 летМолдова
6 лет в сервисе
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6 лет назад