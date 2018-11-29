Создание баз данных ( лабораторные работы)

Лабораторные работыЗавершен1 заявка248 просмотров
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Здравствуйте. Мне нужно выполнить 12 лабораторных работ, в каждой из них получается в итоге по две таблицы. Первая начинается с начала и заканчивается на словах самостоятельная работа. Вторая начинается со слов самостоятельная работа и до конца документа. Буду ждать вашего ответа

6 лет назад
are2187
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
i-concert
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$1
14 дней
Было сделано всё в сроки качественно! Всем советую
После 7 месяцев решил написать отзыв. При этом я её так и не делал. Странно!!!