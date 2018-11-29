Создание баз данных ( лабораторные работы)

Здравствуйте. Мне нужно выполнить 12 лабораторных работ, в каждой из них получается в итоге по две таблицы. Первая начинается с начала и заканчивается на словах самостоятельная работа. Вторая начинается со слов самостоятельная работа и до конца документа. Буду ждать вашего ответа