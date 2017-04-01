Лабораторная

Разработать программу,реализующую справочник сотрудника отдела кадров. Университет состоит из

факультетов, факультеты имеют в своем составе кафедры и студенческие группы. На

каждой кафедра есть заведующий кафедрой. Некоторые кафедры являются

профилирующими. Каждая группа имеет студента - старосту и профилирующую

кафедру. Будем полагать, что в университете все люди являются преподавателями

и/или студентами. Сведения о каждом человеке должны содержать – фамилия, имя,

отчество, пол, паспортные данные, место проживания, государство и субъект РФ

(для иностранных граждан «За пределами Российской Федерации»). Для студентов

дополнительно должна быть информация о родителях, направлении подготовки и

группе. Для преподавателей дополнительно

должна быть информация о кафедре, должности и ученого звания. Предусмотреть

возможную ситуацию, когда один и тот же человек может быть одновременно

студентом, родителем и преподавателем. Один родитель может иметь несколько

детей-студентов. Программа должна загружать справочник с жесткого диска,

править все его данные, сохранять на диск. В процессе работы пользователь

программы должен иметь возможность просмотра, как минимум, следующих

параметров: