Лабораторная

Лабораторные работыЗакрыт2 заявки144 просмотра
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Разработать программу,реализующую справочник сотрудника отдела кадров. Университет состоит из

факультетов, факультеты имеют в своем составе кафедры и студенческие группы. На

каждой кафедра есть заведующий кафедрой. Некоторые кафедры являются

профилирующими. Каждая группа имеет студента - старосту и профилирующую

кафедру. Будем полагать, что в университете все люди являются преподавателями

и/или студентами. Сведения о каждом человеке должны содержать – фамилия, имя,

отчество, пол, паспортные данные, место проживания, государство и субъект РФ

(для иностранных граждан «За пределами Российской Федерации»). Для студентов

дополнительно должна быть информация о родителях, направлении подготовки и

группе.  Для преподавателей дополнительно

должна быть информация о кафедре, должности и ученого звания. Предусмотреть

возможную ситуацию, когда один и тот же человек может быть одновременно

студентом, родителем и преподавателем. Один родитель может иметь несколько

детей-студентов. Программа должна загружать справочник с жесткого диска,

править все его данные, сохранять на диск. В процессе работы пользователь

программы должен иметь возможность просмотра, как минимум, следующих

параметров:

  • Список всех студентов с возможностью сортировки по ФИО, факультету, направлению подготовки, группе,

    профилирующей кафедре.

  • Список студентов, не имеющих родителей с возможностью сортировки по ФИО, факультету, группе, профилирующей кафедре.
  • Список преподавателей с возможностью сортировки по ФИО, факультету, кафедре.
  • Список всех заведующих кафедрами.
  • Список всех групп без старост и кафедр без заведующих.
  • Поиск у заданного родителя всех его детей – студентов.
  • Список всех преподавателей, имеющих детей – студентов.

6 лет назад
guest_1525258511147
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад